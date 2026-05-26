È stato pubblicato un bando comunale per la riqualificazione di negozi e vetrine. Il progetto mira a sostenere le attività commerciali locali attraverso contributi a fondo perduto. Il bando riguarda locali aperti al pubblico e prevede finanziamenti destinati a migliorare l’aspetto e la funzionalità delle vetrine. Le domande possono essere presentate entro i termini stabiliti dal Comune. La misura si rivolge a esercizi commerciali situati nel territorio comunale.

Il Comune di Poggio Renatico ha pubblicato il nuovo bando dedicato alla riqualificazione dei locali aperti al pubblico con vetrina, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le attività commerciali del territorio attraverso contributi a fondo perduto. Il progetto nasce nell’ambito del percorso avviato dal Comune per il riconoscimento dell’Hub Urbano di Poggio Renatico e degli Hub di prossimità di Gallo e Coronella, con la volontà di incentivare il miglioramento dell’attrattività commerciale, dell’innovazione e del decoro urbano. L’obiettivo è incentivare le imprese già operative che vogliono riqualificare i propri spazi aperti al pubblico,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronto il bando per la riqualificazione di negozi e vetrine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cuore di Castiglion Fiorentino si riaccende attraverso la riqualificazione delle vetrine sfitteA Castiglion Fiorentino è iniziata una nuova iniziativa chiamata “Riflettiamo” per riqualificare le vetrine vuote del centro storico.

Leggi anche: Vetrine, l’analisi di Nomisma. Mentre diminuiscono i negozi a Reggio crescono gli affitti

Temi più discussi: Pronto il bando per la riqualificazione di negozi e vetrine; Gestire i casi non gravi: bando da 48 milioni per i Pronto soccorso del Friuli, escluso quello di Tolmezzo; Regione Siciliana Assunzioni previste dal PIAO 2026-2028: circa 2.444 posti di lavoro nei prossimi bandi; Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana 2026 a Sanremo, è pronto il bando.

Il Mimit ha varato il nuovo bando Investimenti sostenibili 4.0 da 448 milioni di euro per le Pmi di Basilicata, Puglia e altre 5 regioni del Sud x.com

Premio di laurea Biagiola e Pistoor. Pronto il bando della PolitecnicaL’Università Politecnica delle Marche ha pubblicato un nuovo bando per assegnare il Premio di laurea in ricordo degli ingegneri ... ilrestodelcarlino.it

Scuole a Milano, pronto il nuovo bando per gli arredi innovativi: fondi per quasi 600mila euroLe domande di partecipazione devono infatti essere inviate entro e non oltre il 31 luglio 2026 ... milanotoday.it