Pronto il bando per la riqualificazione di negozi e vetrine
È stato pubblicato un bando comunale per la riqualificazione di negozi e vetrine. Il progetto mira a sostenere le attività commerciali locali attraverso contributi a fondo perduto. Il bando riguarda locali aperti al pubblico e prevede finanziamenti destinati a migliorare l’aspetto e la funzionalità delle vetrine. Le domande possono essere presentate entro i termini stabiliti dal Comune. La misura si rivolge a esercizi commerciali situati nel territorio comunale.
Il Comune di Poggio Renatico ha pubblicato il nuovo bando dedicato alla riqualificazione dei locali aperti al pubblico con vetrina, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le attività commerciali del territorio attraverso contributi a fondo perduto. Il progetto nasce nell’ambito del percorso avviato dal Comune per il riconoscimento dell’Hub Urbano di Poggio Renatico e degli Hub di prossimità di Gallo e Coronella, con la volontà di incentivare il miglioramento dell’attrattività commerciale, dell’innovazione e del decoro urbano. L’obiettivo è incentivare le imprese già operative che vogliono riqualificare i propri spazi aperti al pubblico,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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