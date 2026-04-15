Vetrine l’analisi di Nomisma Mentre diminuiscono i negozi a Reggio crescono gli affitti

Negli ultimi dieci anni, in Emilia-Romagna, sono state chiuse più di 8.000 attività commerciali, secondo un’analisi di Nomisma. A Reggio Emilia, si registra una diminuzione dei negozi, mentre gli affitti delle vetrine sono in aumento. Solo a Bologna, tra il 2015 e il 2025, si sono persi quasi 1.000 esercizi commerciali. Questi dati evidenziano un andamento divergente tra chiusure e aumenti degli affitti nelle diverse zone della regione.

In Emilia-Romagna in 10 anni sono sparite più di 8.000 attività commerciali. Solo a Bologna, tra il 2015 e il 2025 il saldo è negativo per quasi 1.482 unità. In Regione, oltre 1.000 negozi persi anche a Ferrara (-1.099), Ravenna (-1.046) e Modena (-1.031). Decisamente meno pesante la situazione a Piacenza (-462) e a Rimini (-572). È quanto emerge dal focus sul commercio locale in Emilia-Romagna realizzato da Nomisma nell’ambito del primo Osservatorio dedicato all’economia di prossimità. In Emilia-Romagna la contrazione complessiva del commercio al dettaglio in 10 anni è stata del 9,5%, seppur con intensità differenti nelle diverse province. Nello specifico, a Bologna la flessione rilevata nello studio di Nomisma è stata del -8,3% ma le contrazioni più marcate riguardano Ferrara (-15,8%) e Ravenna (-13,1%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vetrine, l’analisi di Nomisma. Mentre diminuiscono i negozi a Reggio crescono gli affitti Crescono i servizi, diminuiscono negozi. Bertin: «Quando si abbassa una serranda, la città perde un presidio»I dati diffusi dalla Camera di Commercio sulla composizione delle imprese padovane confermano la centralità del terziario di mercato e, in... Lo sorprende di spalle mentre guarda le vetrine dei negozi e lo colpisce con un pugno, poi lo rapina: denunciato 32enne stranieroUn'indagine dei Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un cittadino...