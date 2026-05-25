Una mostra fotografica per celebrare una bellezza della natura | l' orchidea protagonista all' oratorio di San Sebastiano

Notizia in breve

Una mostra fotografica dedicata alle orchidee si terrà nell’oratorio di San Sebastiano a Forlì. L’esposizione mette in mostra immagini della pianta, evidenziando le sue caratteristiche e la sua varietà. L’evento invita i visitatori a riflettere sull’importanza della biodiversità e sulla conservazione delle specie naturali. La mostra rappresenta un’occasione per apprezzare un elemento della flora che spesso passa inosservato. L’apertura è prevista nei prossimi giorni.