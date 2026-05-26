Pronostico Santos-Cuenca | la vittoria potrebbe bastare

La partita tra Santos e Cuenca si gioca nell'ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores, nel Gruppo D. La vittoria di una delle due squadre potrebbe essere sufficiente per ottenere la qualificazione. La fase è molto equilibrata e il risultato potrebbe decidere l'accesso agli ottavi di finale. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma i dettagli non sono stati ancora ufficializzati.

Santos-Cuenca è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico Il Girone D di questa Copa Libertadores è molto complicato. Davanti a tutti c’è il San Lorenzo con 7 punti che sarà impegnato contro il Recoleta (5). Mentre il Santos, che al momento è ultimo in classifica con solamente 4 punti fatti, gioca in casa contro il Cuenca (6). Tutte in ballo. E può succedere di tutto. Il Cuenca ha vinto il match d’andata uno a zero ma sa benissimo che nella notte tra martedì e mercoledì sarà complicato riuscire a fare la stessa cosa. Parliamo di un Santos, infatti, che con una vittoria e visto l’altro scontro diretto, potrebbe superare il turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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