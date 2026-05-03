Non più padroni del proprio destino Ultimi 90 minuti ad alta tensione Una vittoria potrebbe non bastare

Al termine della partita, con l’arbitro Colombo che ha fischiato la fine, si è aperto un momento di grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia. Tuttavia, le ultime 90 minuti si sono rivelate cariche di tensione e incertezza, poiché una vittoria non garantiva ancora la certezza della promozione. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato spazio a tensioni e speranze, mentre i tifosi celebravano il ritorno in massima serie.

Al fischio finale dell’arbitro Colombo, mentre esplodeva la festa del Venezia per il ritorno in A, i giocatori dello Spezia si sono radunati a centrocampo in attesa dei risultati delle dirette concorrenti, mentre sugli spalti in tanti hanno iniziato a fare i calcoli di cosa servirà per evitare una retrocessione in Serie C sempre più vicina. Epilogo rocambolesco di un pomeriggio ad alta tensione in cui lo Spezia ha affrontato una partita decisiva senza il consueto calore del suo pubblico, senza quell’effetto-Picco che in più di un’occasione in passato ha dato la spinta verso vittorie insperate. Situazione. A 90 minuti dalla fine della ’regular season’ il campionato in coda non ha emesso ancora alcun verdetto, con sette squadre coinvolte nella lotta per evitare il tonfo in Serie C ma nessuna già retrocessa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non più padroni del proprio destino. Ultimi 90 minuti ad alta tensione. Una vittoria potrebbe non bastare Notizie correlate Genoa-Sassuolo: rossoblù padroni del proprio destino. Le scelte di De Rossi nella sfida tra campioni del mondoCon gli emiliani all'andata arrivò la prima vittoria in questo campionato della formazione rossoblù che aveva appena esonerato Vieirà e aspettava... Atti dolosi su linee ad Alta velocità, treni con ritardi oltre 90 minuti. Salvini: "Azioni criminali"Atti dolosi rallentano la tratta Roma-Napoli e Roma-Firenze: cavi bruciati e danni agli impianti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Non più padroni del proprio destino. Ultimi 90 minuti ad alta tensione. Una vittoria potrebbe non bastare; Il Diavolo non veste più Prada; Chi si è preso il cuore di Bologna; GORGONE | Il rigore? Qualcuno deve calciarlo, adesso non siamo padroni del nostro destino. Non più padroni del proprio destino. Ultimi 90 minuti ad alta tensione. Una vittoria potrebbe non bastareAl fischio finale dell’arbitro Colombo, mentre esplodeva la festa del Venezia per il ritorno in A, i giocatori dello Spezia si sono radunati a centrocampo in attesa dei risultati delle dirette concorr ... lanazione.it Padroni del nostro destino. Cavallino al bivio della B. È la partita della vita: si gioca oltre il campoLa giornata che rimarrà nella storia del nostro calcio tra promozione, futuro del club e progetto stadio. Serve una prestazione da capolista. msn.com Dopo il meteo instabile degli ultimi giorni, nel fine settimana torna il sole ma con temperature più basse nonostante l’intensa radiazione solare di maggio. Leggi l’articolo: https://www.tempostretto.it/news/meteo-messina-torna-il-bel-tempo-nel-weekend-ma-m - facebook.com facebook È una tra le interviste più belle che ho letto negli ultimi anni. Ed è sbalorditivo, se si pensa che a rispondere è un modello di intelligenza artificiale. Pensa Si emoziona Come avverte il trascorrere del tempo Prendevi il tempo per leggerla, merita davvero. #C x.com