Gremio e Montevideo City si affrontano nell’ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores, nel girone F. La squadra uruguaiana guida con 12 punti, due in più rispetto ai brasiliani, secondi in classifica. La partita potrebbe determinare il primo posto nel gruppo. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma le ufficiali saranno rese note prima del calcio d’inizio. La sfida si svolge in un contesto di qualificazione già decisa per alcune squadre, ma ancora aperta per altre.

Gremio-Montevideo City è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico Nel girone F di questa Copa Libertadores, il Montevideo City guida la classifica con 12 punti, due in più rispetto al Gremio, secondo. Le altre ormai non hanno nulla da chiedere, quindi nella partita che verrà giocata in Brasile in palio c’è un posto dentro gli ottavi di finale. La seconda, invece, va a giocare i sedicesimi. I brasiliani sognano, vogliono, e quasi sicuramente si prenderanno la rivincita rispetto al match d’andata. Uno a zero per gli uruguaiani in una partita che avrebbe potuto raccontato altro. Sì, anche nel match d’andata avevano fatto meglio i brasiliani che alla fine, però, si sono ritrovati a leccarsi le ferite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Gremio-Montevideo City: la rivincita vale il primo posto

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