La partita di qualificazione al prossimo Europeo tra la squadra under 21 della Svezia e quella dell'Italia si svolgerà prossimamente. La sfida si giocherà in trasferta per la formazione italiana. Per seguire l'incontro, bisognerà consultare i canali televisivi dedicati alle qualificazioni europee e le relative piattaforme online. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di conquistare punti utili in classifica.

Svezia-Italia U21 è una partita di qualificazione al prossimo Europeo: dove vederla in tv, formazioni e pronostico Nonostante alcuni giocatori siano stati scelti da Gattuso per le qualificazioni al Mondiale, l’Under 21 di Baldini ha vinto la scorsa settimana contro la Macedonia del Nord rimanendo in corsa per il primo posto in questo girone che manda direttamente agli Europei Under 21. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A tre giornate dal termine sono tre i punti di distacco rispetto alla Polonia che guida il Girone E. Ma si può fare, soprattutto se gli azzurrini dovessero confermare quanto di buono fatto fino ad oggi e continuare a vivere contro la Svezia il momento di forma messo in evidenza nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Svezia-Italia U21: colpo esterno per il primo posto

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