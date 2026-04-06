Sinner e Humbert si preparano a sfidarsi sulla terra battuta di Montecarlo, in un torneo che potrebbe influenzare la posizione in classifica di Alcaraz. Il numero due del mondo farà il suo debutto in questa superficie, mentre l’avversario francese ha recentemente vinto una partita importante. La sfida si svolgerà in un contesto di alta tensione e attesa tra gli appassionati di tennis.

Il numero due del mondo debutterà sulla terra rossa di Montecarlo con il francese che ha battuto nel lontano 2021 agli Internazionali di Roma Che attesa per il debutto di Jannik Sinner sulla terra di Montecarlo: dopo il Sunshine Double, con le vittorie di Indian Wells e Miami, inizia la stagione sul rosso che potrebbe anche consentire al tennista italiano di tornare in vetta alla classifica mondiale. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Humbert, match in programma martedì 7 aprile alle ore 12.10. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Sinner dopo i successi americani, che gli hanno consentito di ridurre la distanza da Alcaraz nel ranking, si è riposato qualche giorno e poi nella "sua" Montecarlo ha iniziato la preparazione sulla terra rossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Humbert, Jannik apre la caccia al primo posto ranking di Alcaraz: il pronostico

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Chi è Ugo Humbert: il prossimo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-CarloChi è Ugo Humbert: carriera, ranking e stile di gioco del francese, primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. tag24.it

Ugo Humbert, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Monte-CarloHumbert si avvicinò al tennis già all'età di 5 anni, quando vide suo padre giocarci. Lasciò casa a 12 anni per allenarsi a Parigi. Per la precisione, Humbert nel corso della sua carriera ha seguito il ... sport.sky.it

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Sarà Ugo Humbert il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il n. 34 al mondo ha vinto il derby francese con il 17enne Moise Kouamé. Tra Sinner e Humbert ci sono due precedenti, l'ultimo a Roma 2021. Il Masters 1000 di Monte-Ca facebook