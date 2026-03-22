Pronostico Corinthians-Flamengo | subito la rivincita

Lunedì alle 00:30 si disputa la partita tra Corinthians e Flamengo, valida per l’ottava giornata del campionato brasiliano. La sfida si svolge in campo e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state annunciati i probabili undici delle due squadre, e i commentatori forniranno il pronostico sulla possibile risultato. La partita rappresenta una rivincita tra le due formazioni.

Corinthians-Flamengo è una partita dell’ottava giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Il Flamengo ha subito l’occasione per prendersi una rivincita importante sul Corinthians che nel primo giorno dello scorso mese di febbraio lo ha buttato fuori dalla semifinale di Supercoppa. Una sconfitta pesante e scottante per i rossoneri che, però, dal quel momento in poi, hanno sempre vinto. Sono cinque le affermazioni di fila per la squadra che ha vinto tutto lo scorso anno. Quindi il momento di forma è ottimo, ed è assolutamente da tenere in considerazione in questo match. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Corinthians-Flamengo: subito la rivincita Articoli correlati Pronostico Santos-San Paolo: subito la rivincitaSantos-Sao Paulo è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 00:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Pronostico Flamengo-Internacional: una gioia dopo tre sconfitteFlamengo-Internacional è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico. Supercopa: Corinthians x Flamengo tem favorito Donos comenta