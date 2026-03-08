Pronostico Tondela-Rio Ave | operazione sorpasso

La partita tra Tondela e Rio Ave si gioca lunedì nella venticinquesima giornata della Liga portoghese, con un match che può influenzare la classifica di entrambe le squadre. Si svolge in un momento cruciale del campionato, con punti fondamentali in palio per la lotta alla salvezza. L'incontro sarà trasmesso in diretta e le formazioni ufficiali sono state annunciate nelle ore precedenti.

Tondela-Rio Ave è una gara della venticinquesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Il posticipo del campionato portoghese mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Il Tondela padrone di casa, che vive un ottimo momento di forma, ospita il Rio Ave davanti di sole due lunghezze. L’operazione sorpasso è partita. Sono cinque i risultati utili di fila per il Tondela – quattro pareggi e una vittoria – una serie che ha evidentemente riaperto le possibilità di salvezza che ad un certo punto dell’anno sembrava quasi utopia. Un’occasione, questa, per uscire fuori dalla zona rossa, da quella che porterebbe alla retrocessione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Tondela-Rio Ave: operazione sorpasso CD Tondela-Rio Ave (lunedì 09 marzo 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronosticiNon si può iniziare l’analisi di questa partita senza prima osservare la classifica del campionato portoghese che vede il CD Tondela e il Rio Ave... Pronostico Sporting CP-Rio Ave, l’attacco fa paura: serata complicataSporting CP-Rio Ave è una partita della sedicesima giornata della Liga Portugal e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico,... Una selezione di notizie su Pronostico Tondela Rio Ave operazione.... Discussioni sull' argomento Pronostico Tondela vs Rio Ave – 9 Marzo 2026; Pronostico Espanyol vs Oviedo – 9 Marzo 2026; Tondela vs Rio Ave Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Liga Portugal 09-03-2026; Pronostico Tondela-Rio Ave 9 Marzo 2026: 25ª Giornata di Primeira Liga. Pronostico Tondela vs Rio Ave – 9 Marzo 2026Nel contesto della Primeira Liga, l’incontro tra Tondela e Rio Ave in programma il 9 Marzo 2026 alle 21:15 presso lo Stadio João Cardoso promette intensità. news-sports.it CD Tondela-Rio Ave (lunedì 09 marzo 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/B0xi9pX #scommesse #pronostici x.com