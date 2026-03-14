Pronostico Udinese-Juventus | sorpasso a tutti i costi

Sabato alle 20:45 si disputa la partita tra Udinese e Juventus, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio dell’Udinese e vedrà in campo le formazioni ufficiali, con tutte le statistiche e le notizie disponibili. La diretta sarà trasmessa in TV e in streaming, offrendo agli appassionati un’opportunità di seguire l’incontro in tempo reale.

Udinese-Juventus è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Contro il Pisa, una settimana fa, la Juventus si è scatenata nel secondo tempo: dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0 fra i mugugni dello Stadium – che di lì a poco sarebbero diventati fischi – la squadra di Luciano Spalletti ha trovato il modo di scardinare la difesa del fanalino di coda del torneo ed è finita in goleada. Quattro gol ai derelitti nerazzurri ed altrettanti cognomi nel tabellino dei marcatori: Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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