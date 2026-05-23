Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Pierre-Hugues Herbert Roland Garros 24-05-2026
Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert giocheranno l’ultimo match della giornata sul campo 14 di Roland Garros, probabilmente nel tardo pomeriggio, considerando che prima di loro sono previsti altri tre incontri. La partita è programmata per il 24 maggio 2026. Non sono state fornite informazioni sui risultati o sui turni precedenti. La programmazione prevede che si giochi in sequenza, senza variazioni ufficiali di orario.
Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert chiuderanno il programma sul campo 14 dunque presumibilmente nel tardo pomeriggio visto che prima di loro ci sono altri tre match. Come Federico Cinà, sulla carta non ha pescato male nemmeno il più esperto tennista torinese, che al primo turno trova un trentacinquenne qualificato, anche se giocando solo due partite,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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