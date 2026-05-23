Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Pierre-Hugues Herbert Roland Garros 24-05-2026

Notizia in breve

Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert giocheranno l’ultimo match della giornata sul campo 14 di Roland Garros, probabilmente nel tardo pomeriggio, considerando che prima di loro sono previsti altri tre incontri. La partita è programmata per il 24 maggio 2026. Non sono state fornite informazioni sui risultati o sui turni precedenti. La programmazione prevede che si giochi in sequenza, senza variazioni ufficiali di orario.