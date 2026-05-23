Pronostico e quote Federico Cinà – Reilly Opelka Roland Garros 24-05-2026

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Cinà affronta Reilly Opelka nel pomeriggio di domenica sul campo numero 6 di Roland Garros. Il giovane italiano è entrato nel tabellone principale dopo aver vinto tre partite nelle qualificazioni e debutta in un Grande Slam.

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Federico Cinà e Reilly Opelka si affronteranno nel pomeriggio di domenica sul campo numero 6. Il giovane italiano è approdato al tabellone principale dopo tre vittorie nelle qualificazioni e farà il suo debutto in un Grande Slam al Roland Garros, certamente un ottimo percorso. Il gigante statunitense invece non gioca da quando si è ritirato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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