Domenica al campo di Pietrasanta si svolgerà la semifinale playoff tra il team locale e il Ponte Buggianese. La squadra che uscirà vincente avrà accesso alla finale, dove affronterà lo Jolo. Nel frattempo, l’allenatore del Forte ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. La stagione di Promozione si è conclusa con la conquista del titolo da parte della Lampo Meridien.

Si è chiuso il campionato di Promozione, con la vittoria del titolo da parte della Lampo Meridien (in cui milita il grande ex Viareggio Samuele Chicchiarelli che vince così il suo 4° campionato negli ultimi 5 anni, dopo i tre di fila dal 2022 al 2024 con le zebre) e la retrocessione diretta di Casalguidi e Urbino Taccola. Il Pietrasanta farà in posizione di vantaggio l’unica semifinale playoff del girone A toscano, ospitando domenica prossima (3 maggio) alle ore 16 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta il Ponte Buggianese (dove tra i “top-player“ spicca il versiliese Matteo Viola, grande ex Camaiore). Chi passerà il turno (i biancocelesti di Leonardo Tocchini hanno il vantaggio, oltre che del fattore campo, anche dei due risultati su tre a disposizione in virtù del miglior piazzamento in regular season.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: il Pietrasanta domenica ospita il Ponte Buggianese nella semifinale playoff (chi passa in finale troverà lo Jolo). Lossi del Forte appende le scarpe al chiodo

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