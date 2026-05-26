Il direttore sportivo Russo è stato confermato e già al lavoro per la prossima stagione in Promozione. A Vimercate, la società Dipo si è subito attivata, una settimana dopo la salvezza ottenuta all’ultimo minuto dell’ultima partita. Non si sono perse tempo e sono stati avviati i preparativi per la nuova annata, con l’obiettivo di pianificare le strategie per il campionato che si avvicina.

A Vimercate, sponda Dipo, non si perde tempo. Una settimana per attutire le emozioni della salvezza all’ultimo minuto dell’ultima partita e la società si è già messa al lavoro per programmare la prossima stagione in Promozione. E la prima conferma è stata quella del direttore sportivo Marco Russo. "Sono contento per la riconferma e la fiducia della società e ringrazio pubblicamente sia il presidente Spiga, che tutti i ragazzi che insieme allo staff hanno raggiunto questa importante salvezza. Adesso ci dirigiamo verso un altro anno in Promozione con l’intento di raggiungere l’obiettivo in maniera più tranquilla. Il cuore e l’impegno del club non mancano mai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Promozione. Dipo salva e già al lavoro. Confermato il ds Russo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI18yo student girl save 35yo CEO uncle, became his wife!

Notizie e thread social correlati

Calcio Promozione. Dipo Vimercate salva: "Ripartiamo da qui»La Dipo Vimercatese si è salvata nel campionato di Promozione grazie a un cambio di rotta nel girone di ritorno, che ha portato a un incremento...

Promozione. Segna all’ultimo minuto. E la Dipo tira un sospiroNell’ultima partita della stagione, la Dipo Vimercate ha ottenuto una vittoria all’ultimo minuto, segnando un gol decisivo negli ultimi istanti.

Temi più discussi: Calcio, emozioni a raffica in Promozione: festeggiano Speranza Agrate e Dipo Vimercatese; Calcio Promozione – Lo Sporting Club perde a Iseo (1-0) ma è salvo; Popescu show ai supplementari: il Lucento piega il Vallorco 4-2 e si salva; Calcio: buona la prima per la Pietralunghese, si salva il Calzolaro.

Promozione. Dipo salva e già al lavoro. Confermato il ds RussoA Vimercate, sponda Dipo, non si perde tempo. Una settimana per attutire le emozioni della salvezza all’ultimo minuto dell’ultima ... sport.quotidiano.net

Calcio Promozione. Dipo Vimercate salva: Ripartiamo da quiTre allenatori, 11 punti nel girone di andata e uno straordinario girone di ritorno con oltre il doppio di fatturato (23 per un totale di 34 punti) che hanno permesso alla Dipo Vimercatese di acciuffa ... sport.quotidiano.net