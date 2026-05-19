Promozione Segna all’ultimo minuto E la Dipo tira un sospiro

Nell’ultima partita della stagione, la Dipo Vimercate ha ottenuto una vittoria all’ultimo minuto, segnando un gol decisivo negli ultimi istanti. La squadra si è trovata in svantaggio fino a pochi secondi dalla fine, ma ha pareggiato e poi segnato il gol della vittoria. La partita si è conclusa con il pubblico in delirio, mentre i giocatori si sono abbracciati in campo. La squadra ha così conquistato la promozione, chiudendo una stagione intensa e piena di emozioni.

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Salvarsi all’ultimo minuto dell’ultima partita. Chiedete come si fa alla Dipo Vimercate che con un gol al 96’ di Tini, seppur con l’uomo in meno, bissa il 2-0 con cui il Rozzano vinse all’andata ma in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare si salva e anche il prossimo anno giocherà in Promozione. I ragazzi di Stucchi sono stati autori di un’autentica impresa dopo una stagione tutta di “rincorsa“ e con una rimonta nel girone di ritorno culminata con la vittoria in extremis di domenica pomeriggio. In Prima Categoria si fa festa anche a Cavenago con le stesse modalità di Vimercate visto che il gol che permette ai biancorossi di proseguire nella corsa playoff arriva a tempo scaduto grazie a Corti dopo il momentaneo vantaggio iniziale di Papa al 4’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Promozione. Segna all’ultimo minuto. E la Dipo tira un sospiro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Napoli vince a Verona grazie alla rete all'ultimo secondo di Romelu Lukaku Sullo stesso argomento Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo per ThuramGli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista francese in vista del match di campionato dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo La Juventus e... Incendio Monte Faeta, Asciano tira un sospiro di sollievo: riaperta l'area vietata"Fortunatamente i sopralluoghi hanno dato riscontri positivi, non ci sono pericoli per le persone e non ci sono stati danneggiamenti, ad eccezione... Una delle storie del weekend arriva dall’Olanda: Ronald Koeman Jr, figlio di cotanto padre, una vita da onesto portiere del Telstar, segna all’ultimo minuto il rigore che salva la sua squadra nello scontro diretto in casa del Volendam. x.com Promozione. Segna all’ultimo minuto. E la Dipo tira un sospiroSalvarsi all’ultimo minuto dell’ultima partita. Chiedete come si fa alla Dipo Vimercate che con un gol al 96’ di ... sport.quotidiano.net York City FC sono campioni della National League e tornano nella English Football League dopo un'assenza di 10 anni grazie all' pareggio al 90+11' contro i rivali per la promozione Rochdale AFC reddit Promozione. Pietrasanta sta bene e vede l’Eccellenza. Il Forte incassa le dimissioni di Emiliano UliviIn Promozione il Pietrasanta è in gran salute: non prende gol e segna coi suoi attaccanti. Dopo aver schiantato ... sport.quotidiano.net