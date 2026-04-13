Ufficio postale di Paduli riapre al pubblico dopo i lavori con il progetto Polis

L'ufficio postale di Paduli ha riaperto al pubblico dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione finanziati dal progetto Polis. Durante il restyling sono stati implementati nuovi servizi INPS e sono stati rinnovati gli spazi interni per migliorare l'accesso e il comfort degli utenti. La riapertura è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale dell'ente postale.

La nuova sede di via Marcarelli, 2, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell’ufficio postale di Paduli saranno da subito disponibili i servizi INPS per i pensionati che potranno chiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Ufficio postale di Paduli riapre al pubblico dopo i lavori con il progetto Polis A Scafa riapre l'ufficio postale dopo i lavori del progetto PolisRiapre al pubblico l'ufficio postale di Scafa, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto Polis. Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di MontecalvoliL'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste...