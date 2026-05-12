Dopo i lavori Polis riapre al pubblico l' ufficio postale di Sant' Eufemia d' Aspromonte
Dopo un periodo di chiusura, l’ufficio postale di Sant’Eufemia d’Aspromonte riapre al pubblico mercoledì 13 maggio. La struttura è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione e aggiornamento secondo le modalità previste dal progetto Polis. La riapertura avviene dopo circa un periodo di interventi che hanno coinvolto gli spazi e i servizi dell’ufficio. La data di ripresa delle attività è stata comunicata dalle autorità competenti.
L’ufficio postale di Sant’Eufemia d’Aspromonte da mercoledì 13 maggio, tornerà operativo dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Maggiore Cutrì, finalizzati ad accogliere anche.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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