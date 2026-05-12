Dopo i lavori Polis riapre al pubblico l' ufficio postale di Sant' Eufemia d' Aspromonte

Dopo un periodo di chiusura, l’ufficio postale di Sant’Eufemia d’Aspromonte riapre al pubblico mercoledì 13 maggio. La struttura è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione e aggiornamento secondo le modalità previste dal progetto Polis. La riapertura avviene dopo circa un periodo di interventi che hanno coinvolto gli spazi e i servizi dell’ufficio. La data di ripresa delle attività è stata comunicata dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui