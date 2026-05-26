Un centinaio di studenti tra i 6 e i 14 anni hanno partecipato a una mattinata dedicata al fiume Albegna, promossa dalla Proloco. Durante l’evento hanno approfondito aspetti ambientali e territoriali, coinvolti in attività di studio e creatività. La giornata si è concentrata sull’educazione ambientale, con esercizi pratici e approfondimenti sul corso del fiume e il suo ecosistema. Nessun intervento di figure pubbliche o enti coinvolti.

Cento ragazzi tra i 6 e i 14 anni protagonisti di una mattinata dedicata al fiume Albegna, tra creatività, studio del territorio e attenzione all’ambiente. Gli spazi di Casa Roccalbegna hanno ospitato la giornata conclusiva del concorso promosso dalla Proloco di Roccalbegna e rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie di Roccalbegna e Semproniano. Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti, hanno presentato i lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico all’interno del progetto dedicato al fiume che attraversa i due territori. L’iniziativa era stata lanciata lo scorso ottobre dalla Proloco insieme ai Comuni di Roccalbegna e Semproniano con l’obiettivo di mettere al centro l’Albegna attraverso opere artistiche, grafiche, digitali e multimediali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto della Proloco. A ’lezione’ di ambiente. Cento studenti studiano l’Albegna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ambiente e storia. Studenti a ’lezione’ del fiume AlbegnaUn gruppo di studenti ha partecipato a un’attività educativa dedicata al fiume Albegna, approfondendo il suo ruolo nel paesaggio locale e nella...

Patto per la tutela dell’ambiente. Studenti a lezione di biodiversitàA Ferrara è stato firmato un accordo tra istituzioni, scuole e cittadini volto alla tutela dell’ambiente.

Temi più discussi: Avviso anno 2026 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco; Progetto della Proloco. A ’lezione’ di ambiente. Cento studenti studiano l’Albegna; Federazione trentina delle Pro Loco: in un anno si passa da 230 a 240 associate; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - mappa.

A Prata di Pordenone concerto sulle note dell’inclusione: venerdì 22 maggio ore 20.30Teatro Pileo – via Cesare Battisti 53 – Prata di Pordenone ProLoco Santa Lucia in collaborazione con l’azienda Durante Adesivipresenta Sulle note dell’inclusione Una… dl x.com

Progetto della Proloco. A ’lezione’ di ambiente. Cento studenti studiano l’AlbegnaCento ragazzi tra i 6 e i 14 anni protagonisti di una mattinata dedicata al fiume Albegna, tra creatività, studio del territorio e attenzione all’ambiente. Gli spazi di Casa Roccalbegna hanno ospitato ... lanazione.it

SAN NICOLA LA STRADA - Si concretizza il progetto ‘I Luoghi della Memoria’ della Pro Loco12:31:42 Con la collocazione dei primi dieci pannelli informativi, installati dalla ditta incaricata dall’Amministrazione comunale, prende forma il progetto I Luoghi della Memoria promosso dalla Pro ... casertafocus.net