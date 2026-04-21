Patto per la tutela dell’ambiente Studenti a lezione di biodiversità

A Ferrara è stato firmato un accordo tra istituzioni, scuole e cittadini volto alla tutela dell’ambiente. Il patto prevede iniziative per promuovere la biodiversità e sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare le risorse naturali. Sono state pianificate attività scolastiche, eventi pubblici e interventi di tutela del territorio. L’obiettivo è coinvolgere attivamente le diverse parti per proteggere l’ambiente locale.

Un’alleanza concreta tra istituzioni, scuole e cittadini per la tutela dell’ambiente: Ferrara ha ospitato ieri il convegno distrettuale ‘Un’alleanza con i Lions per l’ambiente’, proseguendo un percorso che coinvolgerà direttamente oltre 200 studenti domani, nel successivo appuntamento con la Maratona della Biodiversità. L’iniziativa, promossa dal Distretto Lions 108 Tb con il patrocinio del Comune e della Regione, ha riunito istituzioni, mondo Lions e Leo, associazioni e realtà scientifiche per affrontare temi centrali per il territorio: qualità dell’aria, gestione delle acque, tutela della biodiversità, protezione civile e comunicazione ambientale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Patto per la tutela dell’ambiente. Studenti a lezione di biodiversità Notizie correlate A lezione di tutela dell'ambiente al Nostra Signora: 70 alunni dell'infanzia imparano con l'associazione Plastic Free onlusUna prima lezione, teorica, molto partecipata quella degli alunni che hanno fatto domande e compreso come, con piccoli gesti, tutti possono fare... Ambiente e lavoro, 80 studenti a lezione di futuro con gli espertiSANSEPOLCRO L’economia circolare è entrata all’istituto di istruzione secondaria superiore "Città di Sansepolcro" con il Progetto Lic-Eco di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Patto per la tutela dell’ambiente. Studenti a lezione di biodiversità; Oropan: Patto di Sostenibilità e Codice di Condotta; Tour della legalità – Patto educativo provinciale; Grande Torino, firmato il Patto per il luoghi della memoria degli Invincibili. Siglato il patto inter-istituzionale Diritti al via per la tutela dell’infanzia e adolescenzaL’accordo promosso dall’Ordine degli psicologi è stato sottoscritto da Regione, Comune di Milano e moltissime associazioni, ed è volto a costituire un sistema integrato di tutela per i diritti ... quotidianosanita.it Nasce il patto per la tutela della salute mentale dei bambini, siglato accordo Telefono azzurro-Misericordie d’ItaliaIl presidente di Telefono azzurro, Ernesto Caffo, e il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani, hanno presentato oggi il protocollo d’intesa di durata ... roma.corriere.it Il leader leghista ai Patrioti: "Stop al patto di stabilità, ben vengano Nucleare e petrolio russo" - facebook.com facebook La Giorgia Meloni che chiede lo stop del patto di stabilità è la stessa che nel 2023 lo definiva 'migliorativo per l'Italia' Il Giancarlo Giorgetti che ne chiede la revisione è lo stesso che quel patto lo ha firmato x.com