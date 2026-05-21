Un gruppo di studenti ha partecipato a un’attività educativa dedicata al fiume Albegna, approfondendo il suo ruolo nel paesaggio locale e nella storia del territorio. Durante l’evento, sono stati illustrati i diversi aspetti del corso d’acqua, come la sua funzione ecologica e il legame con le comunità circostanti. La giornata si è concentrata sulla conoscenza diretta del fiume, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla tutela ambientale e sulle caratteristiche storiche che lo caratterizzano.

Un fiume non è soltanto acqua che scorre. È memoria collettiva, paesaggio, biodiversità e identità di un territorio. Proprio da questa idea nasce ’Albegna il nostro fiume. Conosciamolo, rispettiamolo, proteggiamolo’, l’iniziativa in programma domani nella Casa Roccalbegna, momento conclusivo di un percorso educativo dedicato alla scoperta e alla tutela dell’ambiente fluviale dell’Amiata. La giornata unirà riflessione ambientale, partecipazione delle scuole e valorizzazione culturale del territorio, con la consegna del premio dedicato alla promozione della conoscenza e della salvaguardia del fiume Albegna. Protagonisti saranno gli studenti delle scuole elementari e medie di Roccalbegna e Semproniano, chiamati a osservare, raccontare e studiare il corso d’acqua attraverso elaborati, ricerche e attività didattiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambiente e storia. Studenti a ’lezione’ del fiume Albegna

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