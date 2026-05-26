Professori aggrediti a cinghiate e studenti rassegnati | la violenza non può diventare normalità

Due insegnanti sono stati aggrediti con colpi di cinghia in una scuola, mentre gli studenti, ormai abituati alla violenza, commentano che “succede sempre”. L’episodio ha suscitato preoccupazione, evidenziando un comportamento diffuso tra gli studenti e la gravità delle aggressioni ai docenti. La situazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione dei comportamenti violenti.

“L’episodio gravissimo avvenuto nei giorni scorsi scuote il mondo della scuola (professori presi a cinghiate) ma quello che scuote ancora di più è l’atteggiamento degli studenti che, ormai rassegnati, commentano con un inquietante “tanto succede sempre. È questo il segnale più allarmante: la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Solidarietà ai due insegnanti aggrediti a #Parma da un gruppo di ragazzi. Sbagliato limitarsi alla sospensione prendendo come scusa che la #scuola non deve essere punitiva. Chi insegna deve essere cautelato non preso a cinghiate. #pensieriblu x.com

La situazione giovanile è sempre più allo sbando, aggressione a professori oggi reddit

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