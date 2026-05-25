Due insegnanti di un istituto tecnico a Parma sono stati aggrediti da studenti. I professori hanno deciso di non sporgere denuncia penale e di adottare provvedimenti disciplinari interni. I ragazzi rischiano sospensioni senza conseguenze penali. La decisione è stata comunicata dal docente coinvolto, che ha spiegato le ragioni di questa scelta. Nessun dettaglio sulle modalità dell’aggressione o sull’identità degli studenti è stato reso noto.

I professori aggrediti a Parma hanno deciso di non sporgere denuncia. Questi quindi non subiranno ripercussioni penali, ma la scuola potrà definire delle sanzioni disciplinari. Tra queste vi è la sospensione con obbligo di frequenza per svolgere attività di educazione civica. Per il ministro Valditara si tratta di un problema di integrazione degli italiani di seconda generazione. Uno dei docenti ha raccontato che si è trattato di una reazione scatenata da un rimprovero. Sanzioni disciplinari e non penali I due professori che sono stati aggrediti dai ragazzi dell’Itis di Parma hanno deciso di non denunciare. Non ci saranno ripercussioni penali ma solo sanzioni disciplinari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Professori aggrediti a Parma non denunciano gli studenti, ragazzi verso sospensione senza provvedimenti penali

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VIOLENZA A PARMA PROFESSORI AGGREDITI DA UN GRUPPO DI STUDENTI

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