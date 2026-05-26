Prof aggrediti | i ragazzi verso la sospensione I docenti non li denunciano indagini concluse senza conseguenze pernali

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I ragazzi coinvolti nell'aggressione a due docenti fuori da un istituto tecnico saranno sospesi. La scuola deciderà la durata, che potrebbe superare i 15 giorni. I professori non hanno presentato denuncia, e le indagini sono concluse senza conseguenze penali. La decisione sulla sospensione spetta all'istituto, senza ulteriori provvedimenti legali.

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Saranno sospesi i ragazzi che hanno aggredito i due professori fuori dall'Itis. A decidere per quanto tempo, sarà la scuola che i ragazzi frequentano, ma potrebbe anche superare i 15 giorni. Giorni che, secondo le nuove normative, non passeranno a casa ma in luoghi dove svolgere attività di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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