Prof aggrediti | i ragazzi verso la sospensione I docenti non li denunciano indagini concluse senza conseguenze pernali

I ragazzi coinvolti nell'aggressione a due docenti fuori da un istituto tecnico saranno sospesi. La scuola deciderà la durata, che potrebbe superare i 15 giorni. I professori non hanno presentato denuncia, e le indagini sono concluse senza conseguenze penali. La decisione sulla sospensione spetta all'istituto, senza ulteriori provvedimenti legali.

Saranno sospesi i ragazzi che hanno aggredito i due professori fuori dall'Itis. A decidere per quanto tempo, sarà la scuola che i ragazzi frequentano, ma potrebbe anche superare i 15 giorni. Giorni che, secondo le nuove normative, non passeranno a casa ma in luoghi dove svolgere attività di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PROF RIMPROVERA UNALUNNA IN UNA SCUOLA: IL PADRE DELLA RAGAZZA ENTRA IN CLASSE E LO SCHIAFFEGGIA

Notizie e thread social correlati

Prof aggrediti: i ragazzi rischiano la sospensione. I docenti non li denunciano, indagini concluse senza conseguenze pernaliDue studenti che hanno aggredito due insegnanti fuori da un istituto tecnico saranno sospesi.

Leggi anche: Professori aggrediti a Parma non denunciano gli studenti, ragazzi verso sospensione senza provvedimenti penali

Temi più discussi: Aggressione ai prof, i ragazzi di Parma verso la sospensione: ma non ci saranno ripercussioni penali; Parma, due professori aggrediti e presi a bastonate da una banda di ragazzi nel parco dedicato a Falcone e Borsellino; Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denuncia; Parma, due docenti aggrediti da una banda di ragazzi in un parco, uno colpito con un bastone.

La situazione giovanile è sempre più allo sbando, aggressione a professori oggi reddit

Professori aggrediti da una gang di studenti, uno di loro preso a bastonate: Ti faccio saltare la testaL'agguato al parco ripreso in video: un professore a terra, l'altro ferito per difenderlo. Crosetto: Non si può che essere duri. Indaga la procura, cosa rischiano i ragazzi coinvolti ... today.it

Parma, due prof aggrediti da una baby gang, il sindacato: Quei ragazzi vadano a lavorare nei campiDue insegnanti sono stati aggrediti in un parco pubblico di Parma da un gruppo di studenti. Il sindacato Gilda: I soggetti che non desiderano proseguire gli studi non devono essere sottratti ai duri ... msn.com