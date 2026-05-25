Docenti aggrediti a Parma Gilda | Casi in aumento solo pochi giorni fa un'altra prof è finita in ospedale
Due insegnanti sono state aggredite a Parma da alcuni studenti, in un episodio avvenuto negli ultimi giorni. La Gilda degli Insegnanti segnala che i casi di aggressione contro il personale scolastico sono in aumento e ricorda un altro episodio recente, in cui un docente è finito in ospedale. La rappresentante della Gilda ha commentato che ci sono immagini dell’aggressione, ma che non vengono fatte denunce ufficiali.
Polemiche dopo l'aggressione a due docenti a Parma da parte di un gruppo di alunni, Pizzo (Gilda degli Insegnanti): "Immagini eloquenti ma non vogliono denunciare. Casi del genere sono in aumento, solo nella nostra provincia un'altra prof qualche giorno fa è finita in ospedale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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