Processo Pierina parola alla difesa Chiesta l’assoluzione per Dassilva | Indizi né gravi né concordanti
La difesa ha chiesto l’assoluzione per Dassilva nel processo Pierina, sostenendo che gli indizi raccolti dall’accusa non siano né gravi né precisi né concordanti. La richiesta è stata presentata durante l’udienza, con l’avvocato che ha sottolineato l’assenza di elementi sufficienti per procedere con una condanna. La discussione si concentra sulla valutazione delle prove a carico dell’imputato, che vengono considerate insufficienti dalla difesa.
di Francesco Zuppiroli "Riteniamo che gli indizi nelle mani dell’accusa non siano né gravi, né precisi né tantomeno concordanti". È con un preambolo di gravità pesata in ogni parola che ieri pomeriggio, dopo quasi dieci ore di arringa equamente spartite tra gli avvocati Riario Fabbri ed Andrea Guidi, i difensori di Louis Dassilva hanno invocato dinanzi ai giudici della Corte d’Assise "l’assoluzione dell’imputato" dall’accusa di omicidio volontario pluriaggravato "con la formula ritenuta opportuna". Questa la richiesta diametralmente opposta all’ergastolo chiesto invece lunedì scorso dal pm Daniele Paci per l’uomo imputato e accusato dell’assassinio della propria vicina di casa, Pierina Paganelli, ammazzata a coltellate nel seminterrato di via del Ciclamino 31 il 3 ottobre del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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