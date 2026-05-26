Processo Pierina parola alla difesa Chiesta l’assoluzione per Dassilva | Indizi né gravi né concordanti

Notizia in breve

La difesa ha chiesto l’assoluzione per Dassilva nel processo Pierina, sostenendo che gli indizi raccolti dall’accusa non siano né gravi né precisi né concordanti. La richiesta è stata presentata durante l’udienza, con l’avvocato che ha sottolineato l’assenza di elementi sufficienti per procedere con una condanna. La discussione si concentra sulla valutazione delle prove a carico dell’imputato, che vengono considerate insufficienti dalla difesa.