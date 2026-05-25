Oggi in tribunale si è svolta l'udienza del processo Pierina, con la difesa di Dassilva che ha presentato un video come prova. Presente in aula il difensore del senegalese, la moglie Valeria Bartolucci e un altro imputato. La discussione si è concentrata sulla presentazione del materiale video e sui questionamenti legati al suo utilizzo come elemento probatorio. Non sono stati annunciati rinvii o ulteriori date.

In tribunale presente il senegalese e il suo pool difensivo, la moglie Valeria Bartolucci, Giuliano Saponi (marito di Manuela Bianchi) e la figlia Giorgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Processo Pierina, oggi in aula la difesa di Dassilva: il video

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Processo Paganelli, oggi la terza deposizione di Dassilva - Ore 14 del 20/04/2026

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