Processo Pierina la difesa di Dassilva | Tutta l' accusa si fonda sulla versione falsa di Manuela Bianchi

Notizia in breve

In aula, gli avvocati difensori di Dassilva hanno affermato che l'intera accusa si basa sulla versione falsa fornita da Manuela Bianchi. La discussione riguarda il processo per l’omicidio di Pierina, con Dassilva e Bartolucci presenti per la requisitoria. La difesa ha contestato le prove e le dichiarazioni della testimone, sostenendo che non sono affidabili. La sessione si è concentrata sulla validità delle testimonianze e sulla credibilità delle dichiarazioni presentate in tribunale.