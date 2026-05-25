Processo Pierina la difesa di Dassilva | Tutta l' accusa si fonda sulla versione falsa di Manuela Bianchi
In aula, gli avvocati difensori di Dassilva hanno affermato che l'intera accusa si basa sulla versione falsa fornita da Manuela Bianchi. La discussione riguarda il processo per l’omicidio di Pierina, con Dassilva e Bartolucci presenti per la requisitoria. La difesa ha contestato le prove e le dichiarazioni della testimone, sostenendo che non sono affidabili. La sessione si è concentrata sulla validità delle testimonianze e sulla credibilità delle dichiarazioni presentate in tribunale.
Rimini, 25 maggio 2026 - Louis Dassilva e Valeria Bartolucci oggi in aula per la requisitoria degli avvocati difensori del senegalese accusato dell'omicidio di Pierina. Non ha perso tempo questa mattina l’avvocato Andrea Guidi nell’incipit della propria arringa difensiva nei confronti di Louis Dassilva, il 36enne imputato a Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli. Dopo la requisitoria, in cui il pm Daniele Paci non ha fatto sconti all’imputato chiedendo la condanna all’ergastolo, oggi è cominciata la discussione degli avvocati di Dassilva, i quali sin da subito hanno puntato il dito contro Manuela Bianchi. https:www.ilrestodelcarlino.itvideorocesso-pierina-oggi-in-aula-la-difesa-di-dassilva-il-video-dw7mei8g L’accusa si fonda solo sulle parole di Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pierina Paganelli: ergastolo a Dassilva e attacco a chi dissente: ho fatto tutto bene, così il pm.
Notizie e thread social correlati
Processo Pierina, la difesa di Dassilva: “Tutta l'accusa si fonda sulla versione di Manuela Bianchi, persona che mente”Il processo contro Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina si è aperto oggi a Rimini.
Leggi anche: Pierina Paganelli, nuova udienza del processo a Dassilva: spunta un biglietto di Manuela Bianchi al gip
Temi più discussi: Omicidio Pierina Paganelli a Rimini, chiesto ergastolo per Dassilva; Omicidio Pierina. La difesa di Dassilva al contrattacco: Ecco perché Louis è innocente; Caso Pierina, arriva il giorno chiave. La Procura prepara l’affondo finale: attesa per la richiesta su Dassilva; Omicidio Pierina Paganelli, Roberta Bruzzone consulente di Dassilva sull'ergastolo: Ce lo aspettavamo, ma...
Ergastolo per Louis Dassilva: è questa la richiesta dell’accusa oggi in Corte d’Assise a Rimini, nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Procura è tornata a contestare il movente sessuale, ovvero la relazione extraconiugale tra l’unico imputato e Ma facebook
Processo Pierina, la difesa di Dassilva: Tutta l'accusa si fonda sulla versione di Manuela Bianchi, persona che menteLouis Dassilva e Valeria Bartolucci in aula per la requisitoria degli avvocati difensori del senegalese accusato dell'omicidio della 78enne. Picconate sulla nuora che nel proprio cambio di versione de ... msn.com
Processo Pierina, oggi in aula la difesa di Dassilva: il videoIn tribunale presente il senegalese e il suo pool difensivo, la moglie Valeria Bartolucci, Giuliano Saponi (marito di Manuela Bianchi) e la figlia Giorgia ... ilrestodelcarlino.it