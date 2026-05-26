Processo maranza a Brescia | testimone | ‘L’accusato non era sul luogo

Durante il processo a Brescia, un testimone ha dichiarato che l’imputato non si trovava sul luogo dell’incidente. Sono state poste domande sul terzo coinvolto che avrebbe impugnato una lama. Inoltre, si è discusso di come un referto medico possa influenzare le accuse di tentato omicidio. La discussione si concentra sui dettagli delle testimonianze e sui documenti presentati in aula. La discussione prosegue con l’obiettivo di chiarire le responsabilità.

? Domande chiave Chi è il terzo implicato che ha impugnato la lama?. Come può un referto medico cambiare le accuse di tentato omicidio?. Perché la Procura ha puntato inizialmente contro i ragazzi del gruppo?. Quali prove confermano che l'accusato non era in via Vergnano?.? In Breve PM Bonfadini chiede 13 anni a Essoussi e 8 anni e 8 mesi a Elzobary.. Marcello Simoni rischia 4 anni mentre per Sedki Heraib la richiesta è 1 anno e 10 mesi.. Aggressione avvenuta il 12 gennaio 2025 in via Vergnano durante rissa davanti a kebabberia.. Udienza aggiornata a luglio per identificare il terzo uomo indicato dal testimone egiziano.. Un ventenne egiziano ha scosso le fondamenta del processo ai sette giovani accusati di violenze a Brescia, portando in aula una versione dei fatti che ribalta l’accusa di tentato omicidio mossa contro Karim Elzobary. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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