processo strage di brescia la difesa di roberto zorzi segna un punto nessun testimone lo ricorda

Durante il processo sulla strage di Brescia, la difesa di Roberto Zorzi ha ottenuto un risultato importante, poiché nessun testimone lo ricorda né in occasione dell’incidente né in altre circostanze. Le testimonianze raccolte non evidenziano alcun riconoscimento o riferimento diretto a Zorzi da parte di chi era presente. La sua identità non emerge dalle testimonianze raccolte finora nel procedimento.

Brescia, 11 marzo 2026 – Nessuno lo conosce, nessuno pare averlo mai visto, né in fotografia, né a Brescia. E i soprannomi con cui era noto Roberto Zorzi - il “pirata”, per la guida dallo stile spericolato, e Toni Pasetto (Antonio era il suo secondo nome, Pasetto una figura di spicco dell’Msi) - non sembrano rinfrescare loro la memoria. Parola ai testi della difesa, ieri al processo per la strage di piazza Loggia, di cui è imputato come uno degli esecutori materiali appunto Zorzi, il settantenne ex ordinovista veronese che oggi vive a Seattle. Davanti all’Assise, i testimoni citati dall’avvocato Stefano Casali paiono smentire l’assidua frequentazione dell’imputato con i camerati bresciani e puntano a incrinare la credibilità della superteste Ombretta Giacomazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

