Primo giorno di lavoro | Entro 100 giorni una task force per attrarre investimenti

Il nuovo sindaco ha annunciato che entro 100 giorni formerà una task force dedicata ad attrarre investimenti. Questa decisione arriva il giorno dopo la vittoria alle elezioni, con l’obiettivo di affrontare i problemi più urgenti della città. Il sindaco ha già iniziato a lavorare sui primi dossier, concentrandosi su strategie per stimolare lo sviluppo economico locale.

All'indomani della vittoria, il nuovo sindaco Venturini si è messo al lavoro sui dossier più urgenti da affrontare nei primi mesi della nuova giunta. «Ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso fiducia e i leader politici per i complimenti e gli auguri di buon lavoro ricevuti in queste ore - ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO: Quando e Quanto Paga (Il 91% Non Conosce Questi Importi)

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