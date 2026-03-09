Incidente sul lavoro in montagna scatta la task force dei soccorritori | salvato

Un dipendente dell'Agenzia Forestale Regionale è rimasto gravemente ferito a una gamba durante un intervento in una zona boschiva nel comune di Spello. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno attivato una task force dedicata al soccorso in ambiente montano. Il lavoratore è stato successivamente salvato e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Un dipendente dell'Agenzia Forestale Regionale, mentre stava effettuando per servizio degli interventi in una zona boscosa nel comune di Spello, è rimasto ferito in modo serio a una gamba. Il lavoratore era impossibilitato a muoversi per tornare ai mezzi e rivolgersi al primo punto sanitario disponibile. Inoltre, l'incidente era avvenuto in una zona molto impervia, difficile da raggiungere anche per i soccorsi da terra. A quel punto è scattato l'allarme agli specialisti delle nostre montagne che, in questi anni, hanno dimostrato una preparazione eccezionale: in campo sono scese le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto il dipendente Afor infortunato e prestato il primo soccorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

