Prima Montevarchi | Noi pronti a continuare a governare senza ideologie

Notizia in breve

Prima Montevarchi ha dichiarato di essere pronta a proseguire nel governo senza riferimenti a ideologie. L’associazione ha anche annunciato che l’iniziativa “Varchi in vigna” si è conclusa con successo, evidenziando come la partecipazione di associazioni e cittadini abbia contribuito alla realizzazione dell’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri o sui piani di governo.