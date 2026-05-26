Prima Montevarchi | Noi pronti a continuare a governare senza ideologie
Prima Montevarchi ha dichiarato di essere pronta a proseguire nel governo senza riferimenti a ideologie. L’associazione ha anche annunciato che l’iniziativa “Varchi in vigna” si è conclusa con successo, evidenziando come la partecipazione di associazioni e cittadini abbia contribuito alla realizzazione dell’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri o sui piani di governo.
Riceviamo e pubblichiamo da Prima Montevarchi.“L'iniziativa ”Varchi in vigna" è stata un grande successo, ma anche la sintesi di ciò che si può realizzare dando spazio alle idee e alla partecipazione totale di associazioni e singoli che amano la propria città. È stata una espressione di civismo e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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