Montevarchi si governa coi cittadini | noi siamo pronti a continuare senza ideologie ma guidati dall' amore per la nostra città
Il coordinatore politico di una lista locale ha dichiarato che il governo della città si basa sulla partecipazione dei cittadini. Ha affermato che sono pronti a proseguire nel loro operato senza ideologie, motivati dall'amore per il territorio. La comunicazione è stata diffusa il 25 maggio 2026.
Arezzo, 25 maggio 2026 – La nota del Coordinatore politico Lista Prima Montevarchi, Fabio Rossi: «Montevarchi si governa coi cittadini: noi siamo pronti a continuare, senza ideologie, ma guidati dall'amore per la nostra città». «"Varchi in vigna" è stato un grande successo, ma è stato anche la sintesi di ciò che si può realizzare dando spazio alle idee e alla partecipazione "totale" di associazioni e singoli che amano la propria città. È stata una espressione di civismo e di ciò che politicamente i cittadini possono realizzare se sono al governo di Palazzo Varchi e se l'armonia regna tra tutte le componenti della maggioranza, così... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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