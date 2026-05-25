Il coordinatore politico di una lista locale ha dichiarato che il governo della città si basa sulla partecipazione dei cittadini. Ha affermato che sono pronti a proseguire nel loro operato senza ideologie, motivati dall'amore per il territorio. La comunicazione è stata diffusa il 25 maggio 2026.

Arezzo, 25 maggio 2026 – La nota del Coordinatore politico Lista Prima Montevarchi, Fabio Rossi: «Montevarchi si governa coi cittadini: noi siamo pronti a continuare, senza ideologie, ma guidati dall'amore per la nostra città». «"Varchi in vigna" è stato un grande successo, ma è stato anche la sintesi di ciò che si può realizzare dando spazio alle idee e alla partecipazione "totale" di associazioni e singoli che amano la propria città. È stata una espressione di civismo e di ciò che politicamente i cittadini possono realizzare se sono al governo di Palazzo Varchi e se l'armonia regna tra tutte le componenti della maggioranza, così... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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