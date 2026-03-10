Passione nibelunga sotto la Madonnina | Noi wagneriani senza ideologie

L’Associazione Wagneriana di Milano, composta da appassionati provenienti da diverse parti del mondo e con background vari, si riunisce sotto la statua della Madonnina. Il presidente dell’associazione è Marco Targa, professore associato all’Università della Calabria, residente a Luino. L’organizzazione si definisce “wagneriana senza ideologie” e raccoglie membri di età e culture diverse che condividono un interesse comune per il compositore tedesco.

Wagneriani di tutto il mondo unitevi! L’Associazione Wagneriana di Milano, attiva e frequentata da persone di diversa cultura ed età, è presieduta da Marco Targa, nato a Luino dove vive, è professore associato all’università di Calabria. Il prossimo incontro dell’associazione si terrà sabato prossimo presso gli Amici del Loggione ( www.associazionewagnerianamilano.it ) Ma lei, professor Targa, com’è diventato wagneriano? "A 18 anni ho iniziato ad ascoltare Wagner dopo aver sentito a lungo autori come Verdi e Puccini, che continuo ad amare. Sono diplomato in pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano e ho un dottorato al Dams. Le. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

