Previsioni meteo per Avellino – 27 maggio 2026

Il 27 maggio 2026 a Avellino il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature massime si aggireranno intorno ai valori stagionali, mentre le minime rimarranno abbastanza miti. Non sono previste precipitazioni o eventi atmosferici significativi. La giornata si svolgerà con condizioni di stabilità atmosferica, senza variazioni rilevanti rispetto alle previsioni di inizio settimana.

Ad Avellino il 27 maggio 2026 i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 31°C, mentre la minima sarà di 16°C.Lo zero termico si attesterà a 3870 metri.I venti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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