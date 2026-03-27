Il 27 marzo 2026 ad Avellino le condizioni meteorologiche prevedono un aumento delle nuvole durante la giornata, con deboli piogge nel pomeriggio. La mattina sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, mentre nel pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno leggermente. La temperatura massima prevista è di circa 15 gradi, mentre quella minima si avvicinerà ai 7 gradi.

Ad Avellino il 27 marzo 2026 i cieli vedranno nubi in progressivo aumento nel corso della giornata, con deboli piogge nel pomeriggio. In serata è previsto un rasserenamento. Gli accumuli saranno molto contenuti, intorno a 1 mm di pioggia. La temperatura massima raggiungerà 10°C, mentre la minima sarà di 2°C. I venti soffieranno tesi al mattino da Nord, e tesi nel pomeriggio da Nord-Nordest. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – 27 marzo 2026

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