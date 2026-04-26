Previsioni meteo per Avellino – 27 aprile 2026

Il 27 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole dominante dall’inizio alla fine. Le temperature sono previste stabili senza variazioni significative, e non sono segnalate precipitazioni o cambiamenti atmosferici rilevanti. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni di condizioni meteorologiche, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto o spostamenti all'aperto.

Ad Avellino il 27 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge. Nessuna allerta meteo presente.La temperatura massima raggiungerà 24°C, mentre la minima sarà di 8°C.Lo zero termico si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 27 febbraio 2026Ad Avellino, il 27 febbraio 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Previsioni meteo per Avellino – 27 marzo 2026Ad Avellino il 27 marzo 2026 i cieli vedranno nubi in progressivo aumento nel corso della giornata, con deboli piogge nel pomeriggio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 16 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 23 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 25 aprile 2026. Meteo, dal 28 aprile nuovo aumento dell'instabilità: la tendenzaOggi, 25 aprile, l'Italia potrà godere di una giornata di sole e temperature decisamente miti, con picchi fino a 24-28 gradi al Centro-Nord. meteo.it Meteo, da martedì 28 aprile l'alta pressione inizierà a cedereAlta pressione ancora presente sull'Italia: tempo stabile e valori massimi fino a 28 gradi. Da martedì instabilità in aumento. Le previsioni meteo del 26-27 aprile ... meteo.it Previsioni meteo per oggi a cura di Meteo AQ Caput Frigoris - facebook.com facebook Che tempo fa oggi Le previsioni #meteo del #26aprile. x.com