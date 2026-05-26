Previsioni meteo per Avellino – 26 maggio 2026

Il 26 maggio 2026, ad Avellino, il cielo sarà in gran parte sereno o leggermente nuvoloso durante tutto il giorno. Non sono previste precipitazioni di alcun tipo. La giornata si manterrà stabile dal punto di vista meteorologico, con condizioni di tempo asciutto e assenza di nuvole minacciose. La temperatura e l’umidità non sono state ancora comunicate, ma il cielo rimarrà prevalentemente limpido.

Ad Avellino, il 26 maggio 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3826m. I venti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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