Il 26 marzo 2026 ad Avellino si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che si protrarranno per tutta la giornata. Sono stimati circa 9 millimetri di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche indicano un clima umido e piovoso per tutta la giornata.

Ad Avellino, il 26 marzo 2026, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1255m. I venti saranno al mattino molto forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Ovest-Sudovest. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – 26 marzo 2026

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