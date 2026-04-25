Previsioni meteo per Avellino – 26 aprile 2026

Il 26 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata con cieli generalmente sereni o leggermente nuvolosi. Non sono attese precipitazioni durante tutto il giorno, con le condizioni meteo che rimarranno stabili e prive di pioggia. La temperatura massima prevista è di circa 22 gradi, mentre quella minima si aggira intorno ai 10 gradi. Le condizioni del tempo rimarranno soleggiate anche nel pomeriggio.

Ad Avellino, il 26 aprile 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3168m. I venti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 26 marzo 2026Ad Avellino, il 26 marzo 2026, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 16 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 15 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 16 aprile 2026. Meteo, dal 28 aprile nuovo aumento dell'instabilità: la tendenzaOggi, 25 aprile, l'Italia potrà godere di una giornata di sole e temperature decisamente miti, con picchi fino a 24-28 gradi al Centro-Nord. meteo.it Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della settimana dal 20 al 26 aprile: pioggia in arrivoIl territorio campano sta vivendo, sul fronte meteorologico, una nuova fase di stabilità, associata a temperature più alte del normale. Nel mese di aprile, tuttavia, come ... ilmattino.it Massimo Bellantoni. . ScillaPrevisioni meteo a cura del Colonnello @fortunato.cardillo1980 #calabria #massimobellantoni77 #previsioni #meteo - facebook.com facebook Godetevi questo 25 aprile: il cielo concede una tregua. Sole, clima mite e atmosfera quasi da fine primavera. Festa della Liberazione, certo. Ma anche giornata di San Marco, quindi auguri a chi, come me, porta questo nome. Dal punto di vista meteo, però, atte x.com