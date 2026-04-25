Previsioni meteo per Avellino – 26 aprile 2026

Da avellinotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata con cieli generalmente sereni o leggermente nuvolosi. Non sono attese precipitazioni durante tutto il giorno, con le condizioni meteo che rimarranno stabili e prive di pioggia. La temperatura massima prevista è di circa 22 gradi, mentre quella minima si aggira intorno ai 10 gradi. Le condizioni del tempo rimarranno soleggiate anche nel pomeriggio.

Ad Avellino, il 26 aprile 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3168m. I venti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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