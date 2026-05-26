Prevenzione visiva pediatrica | screening ai bambini del De Petra
Il Lions club Lanciano-Frentania ha avviato un progetto chiamato “Sight for kids” dedicato alla prevenzione visiva nei bambini. Lo screening si svolge presso l’istituto “De Petra” e mira a individuare precocemente eventuali problemi di vista tra i piccoli studenti. La campagna si concentra sulla diagnosi precoce, coinvolgendo i bambini in età scolastica. L’obiettivo principale è facilitare interventi tempestivi per garantire una corretta salute visiva.
Il Lions club Lanciano-Frentania ha lanciato un importante progetto di prevenzione visiva pediatrica “Sight for kids”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Dott.ssa Gabriela Rosa, prevede uno screening agli occhi gratuito rivolto agli alunni dell’istituto comprensivo “G. De Petra”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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