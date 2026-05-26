Prevenzione visiva pediatrica | screening ai bambini del De Petra

Notizia in breve

Il Lions club Lanciano-Frentania ha avviato un progetto chiamato “Sight for kids” dedicato alla prevenzione visiva nei bambini. Lo screening si svolge presso l’istituto “De Petra” e mira a individuare precocemente eventuali problemi di vista tra i piccoli studenti. La campagna si concentra sulla diagnosi precoce, coinvolgendo i bambini in età scolastica. L’obiettivo principale è facilitare interventi tempestivi per garantire una corretta salute visiva.