Nel quartiere Tamburi si è svolto un evento dedicato alla prevenzione sanitaria, offrendo 150 screening gratuiti in un’unica giornata. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione da parte dei residenti, coinvolgendo diverse strutture sanitarie del territorio. L’obiettivo principale era facilitare l’accesso ai controlli medici senza costi e promuovere l’attenzione alla salute tra i cittadini locali.

Tarantini Time Quotidiano Una risposta ampia e partecipata da parte dei cittadini nel quartiere Tamburi di Taranto per la campagna di prevenzione cardiologica e pneumologica promossa da D’Amore Hospital, parte di GVM Care & Research, con il patrocinio del Comune e il supporto del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto. In via SS. Angeli Custodi è stato allestito l’Advanced Mobile Clinic, dove nella giornata di ieri sono stati effettuati 150 consulti gratuiti senza necessità di prenotazione, offrendo controlli immediati alla popolazione. Presente anche il sindaco Piero Bitetti, che si è sottoposto ai primi screening. “l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per fare rete e dare vita a iniziative di prevenzione sul territorio che possono contribuire a far emergere patologie sommerse. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Prevenzione sanitaria ai Tamburi, 150 screening gratuiti in un giorno

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