Salute visiva a Marconia | screening gratuiti per i bambini

A Marconia, frazione di Pisticci, sono stati organizzati screening visivi gratuiti rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Le attività di prevenzione sono state realizzate da Ceprivil Aps-Ets e Anpvi Onlus, coinvolgendo un numero consistente di piccoli partecipanti. L'iniziativa mira a individuare eventuali problemi di vista e promuovere la salute visiva tra i più giovani.

Le attività di prevenzione visiva condotte da Ceprivil Aps-Ets e Anpvi Onlus hanno raggiunto la frazione di Marconia a Pisticci, dove un numero elevato di bambini tra i 3 e i 12 anni ha beneficiato di screening gratuiti. L’iniziativa si inserisce in un percorso che ha già interessato l’Istituto Federico II di Rocca Imperiale e l’Istituto L. Milani di Policoro, con l’obiettivo di rispondere alle carenze del sistema sanitario pubblico attraverso una rete di solidarietà territoriale. Il modello della sanità partecipata tra Policoro e la fascia Jonica. La carovana della salute non è solo un evento isolato, ma rappresenta la prosecuzione di un progetto che ha saputo trasformare il concetto di assistenza in un servizio capillare sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute visiva a Marconia: screening gratuiti per i bambini Notizie correlate Salute in piazza: screening gratuiti a BolognaArriva a Bologna "Prevenzione è Salute”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico,... Salute femminile: screening gratuiti e specialisti a SenigalliaL’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia organizza una settimana interamente dedicata alla salute femminile dal 22 al 29 aprile 2026, offrendo...