FUCECCHIO (FI) – Prevenzione tumori femminili a Fucecchio sarà il tema centrale di due giornate dedicate alla salute e alla diagnosi precoce in programma il 28 e 29 maggio. L’iniziativa, intitolata ‘CASA – La prevenzione parte da qui’, coinvolgerà cittadini, personale sanitario, volontari e specialisti con incontri pubblici, momenti informativi e attività rivolte al territorio. L’obiettivo dell’evento è portare l’attenzione sull’importanza degli screening e dei corretti stili di vita, trasformando la prevenzione in un percorso quotidiano e accessibile. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Coordinamento delle Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa, Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Ausl Toscana centro, Ispro e Comune di Fucecchio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Prevenzione tumori femminili a Fucecchio, specialisti e screening il 28 e 29 maggio

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