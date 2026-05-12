Tumori femminili in campo per la prevenzione | oltre due mesi di pap test gratuiti

Sono in programma oltre due mesi di pap test gratuiti presso l’ospedale Città di Aprilia, nell’ambito del progetto “Proteggiti”. L’iniziativa mira a incentivare le donne a sottoporsi a controlli preventivi per individuare precocemente eventuali tumori femminili. La campagna si rivolge a tutte le donne interessate e si svolge nel rispetto delle modalità stabilite dall’organizzazione sanitaria locale.

Pap test gratuiti per oltre due mesi. E’ la nuova iniziativa rivolta alla salute femminile in programma all’ospedale Città di Aprilia nell’ambito del progetto “Proteggiti”.Dal 13 maggio al 29 luglio, le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni potranno aderire gratuitamente alla campagna di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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