Brucellosi la Regione stanzia 2,4 milioni di euro per indennizzi e prevenzione

La Regione Campania ha destinato circa 2,4 milioni di euro per supportare le aziende bufaline colpite dall’emergenza legata alla brucellosi e alla tubercolosi. La somma è stata assegnata per coprire indennizzi e misure di prevenzione, al fine di contenere la diffusione delle malattie tra gli allevamenti della zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità regionali.

La Regione Campania ha provveduto a stanziare oltre 2,4 milioni di euro a sostegno delle aziende bufaline colpite dall’emergenza brucellosi e tubercolosi. L’assessorato all’Agricoltura ha disposto la liquidazione delle somme alle aziende bufaline che hanno subito la distruzione parziale o totale.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Brucellosi bufalina in Campania: altri 2,4 milioni di indennizzi e rafforzamento delle misure di prevenzioneContinua l’impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall’emergenza brucellosi e tubercolosi. Prevenzione e interventi per incendi nei boschi: Regione Lombardia stanzia 5 milioni di euroI fondi serviranno per acquistare mezzi e attrezzature e per assicurazioni, dispositivi di protezione individuale (DPI) e visite mediche per gli... Aggiornamenti e dibattiti Brucellosi bufalina, dalla Regione altri 2,4 milioni di indennizziProsegue l'impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall'emergenza brucellosi e tubercolosi. Con decreto dirigenziale n. (ANSA) ... ansa.it Caserta, cambio di scenario per la brucellosi bufalina: trend positivo, efficace il piano della RegioneFunziona il piano di eradicazione della brucellosi bufalina messo in atto dalla Regione Campania dal 2022 con particolare riferimento alla provincia di Caserta. I numeri aggiornati (report al 6 marzo ... ilmattino.it