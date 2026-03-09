Sviluppo dei territori interni | la Regione stanzia 3,2 milioni di euro per il progetto ‘Toscana diffusa’

La Regione ha approvato un investimento di 3,2 milioni di euro destinato al progetto ‘Toscana diffusa’, volto a sviluppare i territori interni, montani e periferici. Il piano strategico regionale, pensato per contrastare l’abbandono demografico e aumentare l’attrattività di queste aree, passa ora alla sua fase di attuazione. La decisione riguarda specificamente le risorse destinate a promuovere iniziative nelle zone meno popolate della regione.

FIRENZE – Il piano strategico regionale per contrastare l'abbandono demografico e rilanciare l'attrattività delle aree interne, montane e periferiche entra nella sua fase operativa. A poco più di due mesi dall'inizio del nuovo anno, l'amministrazione toscana ha ufficializzato l'assegnazione di 3,2 milioni di euro destinati a finanziare le misure del progetto istituzionale "Toscana diffusa". L'erogazione di queste risorse, derivanti dalla chiusura di cinque specifici bandi, rappresenta la diretta concretizzazione finanziaria della legge quadro approvata nel corso dell'anno precedente. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato come l'ente stia rispettando gli impegni assunti per la tutela dei territori più marginali.