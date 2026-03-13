Ritiro sociale tra gli adolescenti l’indagine dell’ASL arriva alla Camera | Disagio va intercettato prima che diventi isolamento

Un'indagine dell'ASL sul ritiro sociale tra gli adolescenti è stata presentata alla Camera. L'analisi evidenzia un aumento dei casi di isolamento tra i giovani, con una crescita più evidente tra le ragazze. La questione riguarda un fenomeno in espansione, che coinvolge un numero crescente di adolescenti. L’obiettivo è intercettare il disagio prima che si traduca in isolamento prolungato.

A Montecitorio presentati i risultati dello studio promosso dall’ASL sannita. Tra gli interventi anche quello della criminologa Lucia Cerullo: “La prevenzione deve iniziare già nei primi anni dell’adolescenza” Il fenomeno del ritiro sociale tra gli adolescenti è sempre più diffuso e complesso, con un aumento significativo dei casi registrati negli ultimi anni e una presenza crescente tra le ragazze. Un tema che chiama in causa scuola, famiglie e istituzioni e che richiede strategie di prevenzione sempre più strutturate. Tra i relatori anche la criminologa Lucia Cerullo, docente di Casal di Principe e presidente dell’associazione Rise Up, da anni impegnata in progetti di prevenzione del disagio giovanile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Non chiude perché il disagio non va in vacanza. Ma anche perché, proprio tra Natale e Capodanno, questo disagio potrebbe acuirsi, complici l'aumento del tempo trascorso in casa, l'isolamento o una maggiore esposizione al mondo digitaleSempre al fianco di bambini e adolescenti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nel periodo natalizio: Telefono Azzurro offre – senza interruzioni –...

Leggere il disagio dei nostri studenti, prima che diventi silenzio. La scuola, la fragilità e le responsabilità educative nell'epoca delle crisi invisibili

