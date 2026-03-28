Le scuole stanno adottando nuove misure per prevenire comportamenti violenti tra gli studenti. Si punta su un ascolto attento, un dialogo continuo con le famiglie e l’impiego di psicologi sia per il supporto agli studenti sia per la formazione degli insegnanti. Alcuni docenti sono stati preparati per intervenire direttamente nelle classi, specialmente in quelle dove si registrano segnali di disagio.

Ascolto. Dialogo costante con le famiglie. Psicologi per gli insegnanti e per gli alunni. Docenti formati per fare da educatori di strada nelle classi dove si manifesta un disagio. Campagne informative sulle norme con l’aiuto delle forze dell’ordine ma anche regolamenti d’istituto veramente condivisi. È questa la “ricetta” che alcuni tra i presidi più “virtuosi” d’Italia mettono in campo per affrontare la questione del disagio giovanile prima che si arrivi a episodi come quello di Trescore Balneario dove un ragazzino italiano di 13 anni ha accoltellato la professoressa 57enne di francese. Nessuno dei dirigenti scolastici che abbiamo sentito pretende di avere la bacchetta magica, ma tutti sono persuasi che non serva assolutamente perquisire, punire, controllare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ascolto, psicologi e regole condivise per fermare la violenza prima che esploda”: la ricetta dei presidi contro il disagio degli studenti

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